Inscriptions sur les listes électorales : Mboumba dans l’effervescence des préparatifs des élections locales

Les élections locales s’annoncent à grands pas. À quelque neuf mois des échéances, la commune de Mboumba vit dans une forte effervescence électorale. Avec la révision exceptionnelle des listes électorales, c’est la grande ruée à l’Hôtel de Ville qui vit dans une ferveur sans précédent. Cette très forte mobilisation est due à l’importance et à l’enjeu de ces joutes locales de 2014, les premières depuis l’arrivée de Macky Sall à la tête du pays.



C’est la grande affluence à l’Hôtel de Ville, qui abrite l’opération de révision qui, jusque-là, n’avait mobilisé que peu de monde. Un afflux massif a été enregistré ces derniers jours, avec des files interminables. Durant tout le week-end et toute la journée de lundi, les populations se sont bousculées pour s'inscrire. Un phénomène similaire n’a jamais été enregistré auparavant. Vu les enjeux, les différents responsables politiques de la localité ont organisé des caravanes vers Mboumba pour permettre aux ressortissants établis à Dakar, qui n’ont jamais voté ou qui votaient loin de leur terroir, de s’inscrire.



Des centaines de nouvelles inscriptions, de jeunes particulièrement, ont été enregistrées. Si cet engouement est croissant, la course à la mairie de Mboumba pourrait être aussi très intéressante. Un besoin de changement est invoqué par une partie des populations de cette localité qui compte aujourd’hui près de 6.000 âmes. Interrogées, nombre d’entre elles ont affirmé vouloir à tout prix s’inscrire dans la perspective de réconforter le chef de l’État, Macky Sall, en lui offrant une victoire écrasante, mais aussi de changer d’homme à la tête de la municipalité.



Et ce n’est plus vraiment un secret qu’une partie des populations plébiscite Thierno Seydou Niane, Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations. « Thierno Seydou Niane est véritablement une personne sur qui les populations de Mboumba peuvent compter. Pour le mener à la victoire, nous avons décidé de nous inscrire massivement sur les listes électorales, de nous impliquer davantage dans la politique parce que notre ville a un ardent besoin de changement », a expliqué Mamadou Dia, venu de Dakar s’inscrire sur les listes électorales.



Selon lui et ses camarades, le Sénégal a aujourd’hui un président de la République jeune, qui incarne la rupture. Et à leur avis, il n’y a que les jeunes qui peuvent instaurer le vrai changement. « Thierno Seydou Niane mérite d’être maire, car sans être maire, il a su poser un certain nombre d’actions et chaque jour, il essaie de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses semblables. Nous sommes conscients qu’il pourrait aider à relever les défis liés à l’extension du périmètre communal, l’accès à l’eau, l’électricité, l’emploi des jeunes et surtout les infrastructures de base », a-t-il indiqué.



Certaines populations de Mboumba disent avoir besoin d’hommes et de femmes d’actions. En attendant, le camp de Thierno Seydou Niane fourbit ses armes. En trois jours, le président du Conseil d’administration de la Sspp Le Soleil, Mamadou Amadou Tamimou Wane, un fils de la localité, accompagné de quelques collaborateurs, a commencé un travail sur le terrain pour expliquer aux populations les enjeux liés à ces échéances électorales, mais aussi la nécessité de s’unir derrière Thierno Seydou Niane pour propulser le développement socioéconomique de Mboumba. Visites de proximité, réunions avec des notabilités et porteurs de voix comme Idy Seck, Dakka Thiam, Diagaraf Dia, Kéthiel Camara, Abou Bakhoum, mais aussi Dado Bocoum, Mariam Wade, Diouké Bocoum, sont autant d’activités menées par le Pca du Soleil.



Ces derniers ont promis un soutien indéfectible à leur candidat. Au cours de ses visites sur le terrain, M. Wane a demandé aux populations de participer aux opérations liées au vote, notamment se doter des pièces d’identité et des cartes d’électeur, afin de faire triompher leur choix, pour enfin installer Mboumba sur la voie du développement, mais aussi pour « réconcilier les populations de la commune plus que jamais divisées par l’équipe en place ». « Nous allons gagner par la puissance du verbe diplomatique, et non par la corruption et le fusil du Maure », a fait savoir M. Wane.

L’actuel maire, Me Sadel Ndiaye garde toute sa sérénité. De leur côté, ses souteneurs estiment que leur candidat présente le meilleur profil pour conduire encore les destinées de Mboumba.



Selon Mohamadou Diéry Ba, conseiller municipal, le bilan du maire est éloquent. Il a cité entre autres réalisations, le marché central, le parc de vaccination, la prise en charge des étudiants de Mboumba à Dakar, l’extension de l’électrification, le soutien à la jeunesse, aux femmes, etc. Elimane Dia, du mouvement des jeunes de Mboumba, Djeynaba Lah et Gagnesiry Boubou Sall ont également soutenu que leur maire a la confiance de ses administrés et mériterait bien un second mandat.



Le Soleil