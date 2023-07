Installation de huit mini-forages à l'UGB : le DG du CROUS constate l'effectivité des travaux (photos)

Le directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint- Louis, le Docteur Ahmadou Bamba KA, a effectué ce Jeudi 13 Juillet 2023, une visite au campus social pour constater le démarrage des travaux d’installation de huit mini-forages, initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.



Ces mini-forages destinés uniquement à usage domestique, entrent dans le dispositif mis en place par le CROUS pour pallier le problème de manque d’eau à l’Université Gaston Berger de Saint- Louis.



Ce dispositif mis en place en collaboration avec la SEN’EAU prévoit la rotation de 15 citernes d’eau de 10 000 litres par jour pour alimenter les gros villages universitaires impactés et les restaurants. Il s’y ajoute aussi la mobilisation d’un camion benne du CROUS équipé de deux réservoirs d’une capacité de 10 000 litres chacun. Ce véhicule fait plus d’une dizaine de rotations par jour.



En appui à ce dispositif la brigade des sapeurs-pompiers de Saint- Louis envoie deux citernes d’eau potable au campus social. En outre un tricycle équipé d’un réservoir de 5000 litres est mis à la disposition du bureau environnement du CROUS pour les besoins du système d’arrosage des espaces verts.



Toutefois, le problème de manque d’eau n’est pas spécifique à l’UGB. Il touche tout le département de Saint-Louis du fait des travaux d’extension du réseau hydraulique entamés par la SONES.



Il faut préciser que la SEN’EAU, sur initiative de la direction du CROUS, a entamé le boost du réseau de l’université pour renforcer le château d’eau de l’université qui a une conduite autonome. Cette infrastructure a pour mission principale d’alimenter en continu les villages universitaires, les restaurants, le rectorat entre autres.



Cellule de communication – CROUS