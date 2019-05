Interdiction du voile : le ministère de l'Éducation désapprouve Jeanne d'Arc

Dans un communiqué que nous vous proposons ci-dessous in extenso, le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, désapprouve manifestement la décision de l'institution Saint Jeanne d'Arc de ne plus admettre en son sein, à partir de la prochaine rentrée, des élèves voilées.



Invoquant la Constitution et la loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 1991, le ministre rejette toutes les formes de discrimination basées sur l'origine, la race, le sexe et la religion.



Et s'engage à prendre "toutes les dispositions pour (...) une application stricte des lois et règlements en vigueur, en relation avec les Inspecteurs d'académie".