Invectives et débaballage au sein de l'APR : " la gouvernance sobre et vertueuse de Macky SALL est remise en question ", selon Moutspha DIAKHATÉ (vidéo)

"J'ai suivi les houleux échanges verbaux entre responsables de l'APR et je me suis demande si les Sénégalais n’éprouveront pas plus de mépris à notre égard", déclare l'ancien Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. "Le président de la République doit prendre ses responsabilités", a-t-il ajouté en regrettant le fait que ce dernier " aime observer les conflits internes sans les solutionner". " "Pourtant, il la principale victime de cette situation", ajoute-t-il. Pour lui, les invectives et déballages entre proches du Chef de l'État remettent en question " la gouvernance sobre et vertueuse" qu'il avait prônée.