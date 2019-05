Inventaire du patrimoine culturel immatériel : 4 éléments représentatifs retenus pour la région de Saint-Louis (directrice)

Ceebu Jën Penda MBAYE (art culinaire et savoir-faire) Intronisation de Serigne Kadiar (forme d’organisation politico-sociale) Penda SARR de Ngawlé (connaissances et pratiques liées à la nature) Le tissage des Nattes (savoir–faire lié à l’artisanat traditionnel)

NDARINFO.COM

Dans le cadre du programme national de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, un préinventaire a été lancé en 2016 et 30 éléments ont été recensés pour la région de Saint-Louis.Cette année, suite aux formations techniques d’inventaire participatif organisées aux profits des acteurs de cellules opérationnelles régionales, la Direction du patrimoine culturel a lancé les activités de l’inventaire pilote du PCI. Ainsi chaque Région sous la coordination du Directeur du centre culturel est invitée après le travail de collecte sur le terrain à produire un minimum de 04 éléments avec des fiches d’inventaire complètes, bien documentées.Les produits de cet inventaire permettront d’avoir par arrêté ministériel une liste représentative nationale du PCI crédible et respectant les équilibres ethnoculturels du pays étant entendu que le programme d’inventaire et de mise en valeur du PCI qui est inscrit dans la durée va se poursuivre.La cellule opérationnelle de la région de Saint-Louis sous la conduite de la Directrice du Centre Culturel Régional Mme Ndèye Marianne DIOP, composée de l’équipe du Centre de documentation et de Recherche (CRDS) et de représentants des communautés a effectué une tournée dans les trois départements (Dagana, Podor et Saint-Louis) pour la collecte.À l’issue de la restitution et d’un commun accord avec les communautés quatre (4) éléments représentatifs ont été retenus :« Le patrimoine culturel immatériel de la région de Saint-Louis est très riche compte tenu de sa diversité ethnique, du métissage et du brassage historique des peuples », a indiqué la Directrice du Centre culturel Régional Abdel Kader FALL.Mme DIOP rappelle que « l’inventaire reste l’outil qui nous permet de sensibiliser sur l’importance que le Patrimoine culturel immatériel revêt pour notre propre identité, mais également pour les identités collectives ».« Ce qui est intéressant dans ce travail est que nous avons bénéficié de l’accompagnement des communautés depuis la phase pré inventaire jusqu’à la sélection des éléments retenus qu’il convient aujourd’hui de conserver et de valoriser », a-t-elle ajouté.