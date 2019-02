La moisson du candidat du Parti de l'Unité et du rassemblement, n'aura pas été très fameuse durant ce scrutin présidentiel. Issa Sall semble en être conscient. Dans un court message sur les réseaux sociaux, il a tenu à lancer un message aux sénégalais: "Je remercie le peuple sénégalais et je félicite les performances d'Idrissa Seck et d'Ousmane Sonko. Le 2ème tour est acté", a-t-il écrit sur Facebook.



SENEWEB