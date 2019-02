Issa Sall décrète la fin des « caisses noires »

« Ce qu’on appelle caisse noire, nous la retirerons à quiconque la détient. C’est une déclaration forte que vous n’avez pas encore entendue des autres candidats », a-t-il dit lors d’un meeting organisé mercredi soir à Thiès dans le cadre de la campagne électorale.



Le candidat du PUR a dans le même temps invité tous les prétendants au fauteuil présidentiel à se prononcer sur la question.



« Il s’agit d’un débat pertinent dans un contexte de découverte de réserves de pétrole et de gaz augurant d’importantes richesses à venir pour le pays », a-t-il fait valoir.



« Quand on parle de caisse noire, cela implique la notion d’obscurité et, l’obscurité n’est pas bonne. Il s’agit de ressources du peuple qui doivent être gérées de manière transparente », a insisté le candidat à la magistrature suprême.