« Je ne veux pas être évacué, je poursuis le combat au Sénégal… »

Quelques jours après son internement à la clinique SUMA Assistance pour avoir été agressé et aspergé d’une substance suspecte par les forces de l’ordre, Ousmane Sonko a rompu le silence.



Après avoir remercié les Sénégalais, particulièrement les jeunes qui se sont mobilisés depuis le 16 mars jour de son procès en diffamation l’opposant à Mame Mbaye Niang et finalement renvoyé au 30 mars, le leader de Pastef a présenté ses condoléances aux familles des martyrs de la lutte contre la dictature.





Ousmane Sonko a confirmé la « nocivité et la toxicité du produit mis dans ses yeux et dans ses narines ».



Un acte qu’il a vivement condamné avant d’informer que « le produit en question a été envoyé dans un laboratoire à l’étranger pour les besoins d’une analyse. Et toutes les dispositions seront prises afin de connaître la nature et éventuellement savoir la conduite à tenir pour la suite ».



Au sujet de son évacuation sanitaire à l’étranger, l’opposant affirme qu’il n’est pas partant.



Dans ses propos, il craint d’être déporté indirectement et contraint à des difficultés créées pour rendre difficile son retour au Sénégal. « J’ai décidé de rester au Sénégal où des médecins émérites ont même fermé leurs cabinets pour se mettre à mon chevet à SUMA Assistance ».





Il a demandé aux Sénégalais de ne pas céder à l’intimidation et de faire preuve de courage pour mener le combat jusqu’au bout. Par ailleurs, Ousmane Sonko a dénoncé les sorties démoralisatrices visant à décourager leurs alliés.



Selon lui « toute l’opposition est engagée à se battre pour les mêmes causes et contre le président Macky Sall ». Il n’a pas manqué d’appeler les jeunes à être plus intelligents par rapport à leurs posts sur les réseaux sociaux. Selon lui, l’État joue maintenant sur la stratégie de la peur en faisant arrêter tout azimut les jeunes, les femmes et les vieux qui ont tourné le dos au président Macky Sall.