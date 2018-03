Journée mondiale de la Femme : les travailleuses des GDS bénéficient de dépistages gratuits du cancer du col l’utérus (vidéo)

Des sensibilisations et dépistages du cancer du col de l’utérus ont rythmé, jeudi, la célébration de la journée mondiale des femmes aux Grands Domaines du Sénégal (GDS).



Ces actions sanitaires déroulées dans trois infirmeries de la société ont suscité un réel engouement, ce matin. Une preuve de la forte demande de ce service pour ces dames dont la plupart proviennent des environnantes.



« Il y a une forte masse présente au niveau des services médicaux. Cette journée nous permettre de marquer de gros points sur le traitement de la gynécologie au bénéfice des femmes de l’entreprise », a déclaré le docteur Aly CISSE, coordonnateur du dispositif sanitaire des GDS.



M. CISSE souhaite la pérennisation de cette initiative sociale en soutenant qu’elle permettra de « connaitre les statuts gynécologiques des travailleuses et de pouvoir les traiter convenable ».



Dans son optique d’améliorer la couverture sanitaire à ces employées, les GDS se sont engagés à relever son plateau médical. Ainsi, l’entreprise a recruté une nouvelle sage-femme, renseigne Abdou Diagne SAMBE, le directeur des Ressources humaines.



« Au-delà des femmes des GDS, le dépistage est par ailleurs élargi à toutes celles qui viennent faire de la récolte chez nous. Nous avons voulu honorer la femme en faisant quelque chose d’utile », a-t-il noté.



« Nous organiserons d’autres dépistages sur le VIH/SIDA et nous engagerons d’autres actions médicales à l’endroit des femmes », a annoncé le directeur SAMBE.



Par la voix Mme Khadija KA, la responsable de l’administration, les femmes des GDS ont magnifié cette première édition qui s’étalera sur deux jours.



Consciente de l’importance de la journée, la direction a pris d’importantes mesures pour permettre à toutes les travailleuses de bénéficier de ces diagnostics.



>>> Suivez les réactions des parties prenantes