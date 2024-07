Kemi SEBA déchu de sa nationalité française

Le célèbre activiste et président de l’ONG Urgences panafricaniste Kémi SEBA a perdu sa nationalité française, selon un décret publié ce mardi 9 juillet au Journal officiel de la République française.



Dans un décret du 8 juillet paru au Journal officiel de la République française ce mardi 9 juillet, on apprend que le Conseil d’État a reconnu la perte de la nationalité de Stellio Capo CHICI, 42 ans, plus connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Kémi SEBA.





Le ministère de l’intérieur avait demandé, en début d’année 2024, la déchéance de sa nationalité. En réponse, le militant avait publié une vidéo d’une de ses conférences de presse où on le voyait brûler son passeport français.



Il déclarait à l’occasion de ce rassemblement face à la presse, à Fleury-Mérogis être un « Béninois libre » : « Votre passeport ce n’est pas un os que vous nous donnez ou nous retirez en fonction de notre degré de soumission vis-à-vis de vous, comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. »