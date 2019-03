Khalifa Sall : « Je ne demande pas d’aide, que Dieu me donne la force de purger ma peine »

Barthélemy Dias, lieutenant de l’ancien maire de Dakar a rendu visite à son mentor hier. Selon le maire de Sacré-Cœur/Mermoz: « J’ai dit à Khalifa que Macky vous a emprisonné grâce à vos ambitions. J’espère qu’il va vous libérer vu qu’il a son deuxième mandat ».



Si on se focalise sur les propos de Mr Dias, Khalifa Sall semble accepter ce qui lui est arrivé. Et estime que c’est la volonté de Dieu.



« Je ne demande pas d’aide, que je Dieu me donne la force de purger ma peine », a déclaré l’ancien maire de Dakar, selon Barth.



