Khalil DIOP : "Je suis le candidat de Richard-Toll" - vidéo

Le candidat à la Mairie de Richard-Toll a magnifié samedi « la qualité de la jeunesse de cette ville » en indiquant cette dernière s’illustre dans toutes les sphères. « Nous constatons avec joie que grâce à notre accompagnement, les élèves obtiennent de plus en plus d’excellents résultats aux examens », s’est félicité le responsabkle de l’Alliance Pour la République (APR). « J’ai déposé ma candidature à la Commune et je ne suis pas n’importe quel candidat. Je suis le candidat de Richard-Toll et de sa population. Je suis le candidat des jeunes, des femmes et des différentes couches sociales et secteurs d’activités », a laissé entendre Khalil DIOP. « Je connais ma destination, je suis conscients des enjeux et je suis réconforté par votre confiance », a-t-il dit en marge d’une finale d’un tournoi de football dont il était le parrain.