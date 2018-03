Khoudia Mbaye revendique plus 1500 milliards FCFA d’investissement en 2017

Le ministre de la Promotion des investissements, des Partenariats et du développement des Télé services d’Etat, Khoudia Mbaye a déclaré, vendredi, que son département a atteint un investissement de "plus de 1500 milliards FCFA" en 2017.





"Nous avons atteint plus de 1500 milliards d’investissement dans ce pays, et avec évidement une part de plus en plus importante d’investissement direct étranger. Nous sommes à plus de 200 milliards aujourd’hui" a-t-elle notamment dit.



Khoudia Mbaye s’exprimait lors de l’atelier de validation du Rapport de la revue annuelle conjointe de son ministère.

"Il est attendu des investissements importants qui devront être portés pour l’essentiel par le secteur privé" a souligné le ministre, laissant entendre que le pays qui a "des qualités de notation saluées par différents systèmes mondiaux a fait des progrès importants".



Mme Mbaye a par ailleurs invité le secteur privé à construire des synergies avec son département ministériel pour "se faire des forces qui peuvent soutenir la concurrence avec l’investissement français".

A l’en croire, c’est ce qui a "appelé un certain nombre de champions nationaux sur les programmes comme le TER".



