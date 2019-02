Kilifa et Thiat de Keur Gui lancent un nouveau challenge surréaliste contre Macky Sall

Kilifa et Thiat du groupe de rap Keur Gui sont plus que déterminés à pousser les Sénégalais à un vote sanction contre le régime sortant.



Ils invitent les électeurs à sortir de l’isoloir, le jour des élections, avec le bulletin de Benno Bokk Yakar et faire une vidéo en disant ceci: “Je n’ai pas voté pour Macky Sall”. La vidéo sera ensuite postée sur les réseaux sociaux pour un décompte final de ceux qui ont voté contre Macky Sall.