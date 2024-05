L’Excellence au service du développement : " Hommage aux artisans de la 1ère Université sénégalaise à contenu local ". Par Oumar KHOL

Ouverte en décembre 1990, la deuxième université du Sénégal était partie pour être une chimère selon le partenaire traditionnel pour ne pas dire colonisateur. Sa mise en place a été un grand défi pour les autorités d’alors nommées par le Président Abdou DIOUF avec à leur tête un " commandant " du nom de Ahmadou Lamine NDIAYE, Professeur agrégé en sciences vétérinaires et ancien directeur de l'École...



Il fut entouré de ses quatre lieutenants - Professeur Ndiawar SARR directeur de l’Unité d’enseignement et Recherche ( UER) Lettres et Sciences humaines, Professeur Babacar KANTE directeur de l’UER Sciences Juridique et Politique, Professeur François Boye directeur de l’UER Sciences économiques et Gestion et professeur Galaye DIA directeur de l’UER Mathématique appliquée et informatique.



Avec M. Abdoulaye Diagne, Administrateur civil, comme chef des services administratifs du Rectorat et son collègue Doudou Ndiaye Kayré, Directeur du Crous. Ce staff et ses collaborateurs vont avec enthousiasme travailler d’arrache-pied et étaler rapidement le génie créateur et le savoir-faire africain. Une équipe composée de sénégalais et d'africains engagés et inspirés va mettre sur le marché du travail au Sénégal et ailleurs des diplômés avec un formidable taux d'insertion.



Ce fût la première fois qu'en Afrique une équipe totalement africaine donnera naissance à une université de type occidentale. Et malgré la réticence et le soutien timide du" partenaire traditionnel " la compétence, l'engagement et la détermination des "pionniers" de Saint louis soulèveront des montagnes. Avec l'aide d'autres partenaires, la coopération italienne en particulier, les équipements nécessaires au démarrage des activités pédagogiques seront petit à petit mis en place.



Depuis lors beaucoup d'eau à coulé sous les ponts et des rides d'apparaitre avec les crises et la massification. L'élargissement de la carte universitaire et les la puissance de la masse critique de l'Alma mater Ucad (voir les derniers classement des universités) montre à suffisance que ça excelle aussi ailleurs - vive la saine émulation donc...



Mais somme toute le label UGB continue de séduire trente quatre ans après. L'administration sénégalaise et le monde de l'emploi en tirent un grand profit depuis 1990. CHAPEAU BAS aux pionniers et tenants actuels de l'Excellence.



Et voilà que, cerise sur le gâteau, un nombre important de cadres sanarois entrent dans le premier gouvernement du 5ème président de la république pour diriger le navire Sénégal vers des lendemains meilleurs. Il s’agit de :



- M. Ousmane SONKO (titulaire d’une maitrise en droit public UFR/SJP) Premier ministre ;

- Pr. Mary Tew NIANE (Professeur titulaire de classe exceptionnelle en mathématique, ancien Recteur de l’UGB) Ministre, Directeur de cabinet du Président de la République ;

- Dr. Mabouba DIAGNE (titulaire d’une maitrise en mathématiques appliquées UFR/MAI, PCA de l’UGB), Ministre de l’Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage ;

- Dr. Abdourakhmane DIOUF (titulaire d’une maitrise en droit public UFR/SJP) Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation ;

- M.Birame Souley DIOP (titulaire d’une maitrise en droit UFR/SJP), Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines ;

- Mme Khady Diène GAYE (titulaire d’une maitrise en droit public UFR/SJP), Ministre de jeunesse, de la culture et du Sport ;

- Dr. Cheikh Tidiane DIEYE (Doctorant en sociologie à l’UFR/LSH), Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

- Dr. Amadou Alpha BA (Doctorant en sociologie à l’UFR /LSH), Secrétaire d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan.



Ainsi, après les passations de service, puissent - ils honorer leurs mentors, avec à leur tête le recteur honoraire Ahmadou Lamine NDIAYE, et imprimer la marque de fabrique de l’UGB « l’Excellence au service du développement » au plus haut sommet de l’Etat.