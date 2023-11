L'ONU demande la fin du "carnage à Gaza"

Le chef des Affaires humanitaires de l'ONU a demandé mercredi que « le carnage à Gaza » cesse, dans ce territoire assiégé et bombardé par Israël en réaction à l'attaque sans précédent menée sur son sol par le Hamas le 7 octobre. « Alors que le carnage à Gaza atteint chaque jour de nouveaux niveaux d'horreur, le monde continue d'être sous le choc alors que des hôpitaux sont la cible de tirs, que des bébés prématurés meurent et qu'une population entière est privée de moyens essentiels de subsistance. Cela ne peut pas continuer », a déclaré Martin Griffiths dans un communiqué.



Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a prévenu que les opérations humanitaires dans la bande de Gaza, où s'affrontent Israël et le mouvement Hamas, étaient « au bord de l'effondrement », car la livraison de carburant reçue mercredi est insuffisante. « Avoir du carburant uniquement pour les camions ne sauvera pas davantage de vies », a estimé Philippe Lazzarini dans un message sur X (ex-Twitter), car « d'ici la fin de la journée, environ 70% de la population de Gaza n'aura pas accès à l'eau potable ».