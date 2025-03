”L’industrie du théâtre n’est pas très développée à Saint-Louis” (Directrice)

L’industrie du théâtre n’est pas actuellement très développée dans la région de Saint-Louis (nord), a estimé, Sira Bâ Dieng, la directrice du centre culturel régional Abdel Kader Fall.



”‘Quand on parle de l’industrie du théâtre, ça veut dire que les acteurs sont assez outillés pour produire leur pièce théâtrale, avec tout le système cinématographique pour avoir de véritables productions audiovisuelles”, a expliqué Mme Dieng dans un entretien avec l’APS, à l’occasion de la célébration, ce 27 mars, de la Journée mondiale du théâtre.



Malheureusement, ajoute-t-elle, ”on est aux balbutiements, mais on espère qu’avec la formation, la synergie des forces, on peut y arriver”.



Il faut que les acteurs ”soient bien outillés, bien formés ou qu’ils collaborent avec des réalisateurs. Aujourd’hui, on a l’Université Gaston Berger qui a une UFR [Unité de formation et de recherche CRAC] qui forme au niveau du cinéma et de la réalisation. Peut-être que ces acteurs gagneraient à s’inscrire là-bas”, a-t-elle préconisé.



La directrice du centre culturel régional a, quand même, cité quelques compagnies qui se maintiennent à l’image de ”Eulek Théâtre”, ”Saint-Louis théâtre”, et également l’ARCTOS (Association régionale des artistes comédiens du théâtre sénégalais).



Malgré cette situation, elle a relevé aujourd’hui à Saint-Louis une dizaine de troupes structurées mais aussi d’autres qui ont certainement besoin d’un accompagnement pour aller vers la formalisation.



Pour Saint-Louis, a-t-elle souligné, ”on a une dizaine de troupes qui sont là et bien structurées. Les autres, ce sont des troupes de quartiers, des regroupements par événement. Les autres ne se sont pas encore formalisées, donc on essaye de les accompagner dans la formalisation”.



Sira Bâ Dieng a également rappelé que ‘´Saint-Louis est quand même une ville du théâtre avec de grands noms qui ont écrit des lettres de noblesse sur le théâtre sénégalais”.



Pour marquer l’importance du théâtre par rapport au développement culturel, Saint-Louis, à l’instar des autres régions, va célébrer cette journée du 27 mars. Une célébration qui ne sera pas grandiose, selon la directrice en raison du contexte de ramadan et sa coïncidence avec la célébration du Leylatul Qadr [Nuit du destin].



Mais néanmoins, assure-t-elle, ”Nous avons un programme de célébration qui sera marqué surtout par des récitals de Coran pour rendre hommage à nos artistes disparus cette année. Des artistes comme Babacar Faye qui était un metteur en scène mais aussi rendre hommage à un de nos papas, le vieux Cheikh Niang qui nous a aussi quitté cette année”, a-t-elle fait savoir.



Elle annonce qu’il y aura une table ronde sur le thème ”Rôle du théâtre dans la formation des citoyens sénégalais : théâtre, citoyenneté et cohésion sociale”.



La directrice du centre culturel régional a également annoncé une série de prestations des troupes théâtrales ce vendredi 28 mars dans la soirée.



La journée mondiale du théâtre, organisée par l’Institut international du théâtre, a été célébrée pour la première fois le 27 mars 1962, date qui correspond à l’ouverture de la saison ”Théâtre des Nations” à Paris (France).



Cet événement annuel célébré le 27 mars vise à promouvoir les arts de la scène en vue de rappeler au monde l’importance du théâtre et son potentiel non réalisé.



APS