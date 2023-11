L’inspecteur général d’État Abdoulaye Sylla nommé président de la CENA

L’inspecteur général d’État Abdoulaye Sylla et le magistrat Ndary Touré, tous les deux à la retraite, ont été respectivement nommés président et vice-président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), a annoncé, vendredi, un communiqué du ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Samba Ba.



L’inspecteur général d’État Cheikh Awa Balla Fall, Serigne Amadou Ndiaye, professeur des universités, les administrateurs civils Cheikh Tidiane Ndoye et Léopold Wade, et le commissaire de police Mamadou Marème Wade, également à la retraite tous les cinq, sont désormais membres de la Commission électorale nationale autonome.



Aminata Fall Niang, professeure des universités, la journaliste Ndèye Rokhaya Mbodji, Mamadou Bocar Niane, un enseignant, la notaire Aïssatou Sow, et la conseillère en décentralisation Fatou Kiné Diop ont été nommés aussi membres de la CENA, selon un décret du président de la République.



Les membres de cette institution chargée de la supervision et du contrôle des élections exercent un mandat de six ans.



Le nouveau président de la CENA est un ingénieur des travaux d’aménagement du territoire diplômé de l’ex-École nationale d’économie appliquée (actuelle École supérieure d’économie appliquée) du Sénégal.



Administrateur civil également, Abdoulaye Sylla est breveté de l’École nationale d’administration du Sénégal.



Il est juge au Conseil constitutionnel depuis 2018.