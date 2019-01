L’opposition bat le macadam :" Cette forte mobilisation est la preuve que NDAR a vomi Macky SALL », crie le Docteur Abdoulaye NDOYE (vidéo)

Les leaders locaux du Front national de Résistance (FRN) et du Collectifs des candidats recalés au parrainage (C25) ont marché sur l’avenue Général de Saint-Louis, vendredi, pour fustiger les irrégularités qui entachent le processus électoral. Plusieurs responsables politiques nationaux dont le porte-parole du FRN, Mamadou DIOP « Decroix », ont pris part à cette procession pacifique.



L’opposition invite la population de Saint-Louis à se dresser contre le président Macky SALL qui, disent-ils, « n’a montré aucune considération pour Saint-Louis et les Saint-Louisiens». « Toutes les promesses tenues à l’endroit des pêcheurs GUET-NDAR n’ont pas été respectées. Aujourd’hui, ils sont tenaillés entre l’avancée de la mer et la brèche, dont le dragage n’a été toujours pas été fait comme annoncé », a-t-il ajouté.



« Cette forte mobilisation est la preuve que NDAR a vomi Macky SALL », a-t-il conclu. « Nous voulons tous les candidats recalés soient remis dans leurs droits. Nous exigeons la réhabilitation de Karim Meissa WADE et la libération de Khalifa Ababacar SALL », a déclaré M. NDOYE.



Les leaders ont en outre regretté le délaissement de la ville dû, selon eux, à la « gestion incompétente » de Mansour FAYE, en invitant les habitants de la ville à le « chasser » à la tête de la Commune à l’élection locale de décembre 2019.



