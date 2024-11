LÉGISLATIVES : Le PAGS/SÉNÉGAL SUNU YITTÉ félicite le Pastef et le " Peuple Sénégalais pour sa maturité "

Chers compatriotes,

Le Parti d’appui à la gouvernance au Sénégal (Pags)/«Sénégal Sunu Yitté» que j'ai le plaisir de diriger, conformément à sa ligne directrice et à sa vision, s'est allié avec le PASTEF lors des élections législatives du 17 novembre 2024 au Sénégal.

Il en est sorti que le peuple, dans sa forte majorité, s'est exprimé en faveur de la seule liste qui proposait de soutenir le programme proposé par le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, décliné dans le plan d'exécution "Vision 2050".



Nos félicitations sont d'abord adressées au peuple sénégalais pour sa maturité à pouvoir tout entendre, tout supporter, mais surtout pouvoir faire le choix nécessaire quand il le faut.

Le PAGS félicite ensuite le PASTEF et le remercie pour la collaboration franche, enrichissante et fructueuse lors de la campagne électorale.



Le PAGS accorde aussi une mention spéciale à Mr Ousmane Sonko, tête de la liste nationale PASTEF pour son leadership incontestable.



Le PAGS remercie enfin et très sincèrement ses membres au Sénégal et dans la diaspora, pour s'être conformés à la décision éclairée d'accompagner l'action gouvernementale, conformément à sa vision de faire la politique autrement.



A présent que le Président de la République et son équipe disposent d'une majorité parlementaire, le Sénégal, tout en les accompagnant, peut légitimement s'attendre à un réel développement durable de notre cher pays.



Khalilou BA

Président du PAGS

Sénégal Mooy Sunu Yitté