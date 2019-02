LEONA-HLM : adhésion massive dans la mouvance de Mary Teuw NIANE (vidéo)

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et d’Innovation (MESRI) a communié, samedi, avec sa base affective de LEONA et HLM. Après des visites de proximité dans les quartiers, Mary Teuw NIANE a présidé un meeting organisé par El Hadj Makhtar GUEYE, son représentant à LEONA.



Une forte mobilisation de femmes, membres de groupements féminins s’est mobilisée pour rendre hommage à l’initiateur du Centre d’Échanges et de recherches (CRE) du faubourg de SOR. A cette occasion, elles ont remis au responsable de l'Alliance pour la République (APR), une natte de prière et un exemplaire du Saint Coran. L'ancien recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, touché par le geste, lira devant l'assitance quelques versets d'ouverture de la Sourate Al Baqara ( la vache).



La mouvance de Mary Teuw NIANE bénéficie d’une adhésion féminine sans précédent. En effet, des actrices de développement dont Ndèye Fatou TEUW, Diarra WADE, Famba SECK, Kiné SARR décrochent leur ticket d’entrée.



Ndèye Sine SARR, chef de plusieurs réseaux de femmes décident de soutenir également le ministre. La doctorante Marième CISSE, membre du comité directeur du PDS intègre, elle aussi, la mouvance.



« Je vous invite à voter massivement, très tôt le matin du 24 février pour qu’au crépuscule, le président Macky SALL soit proclamé vainqueur au premier tout », a déclaré le professeur. « Je pense qu’avec votre détermination affichée les centres de Rawane e NGOM Justin NDIAYE seront favorables à notre candidat », a-t-il ajouté.





