LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT MACKY SALL : Pour l'amour de Dieu, libérez GUY Marius SAGNA. Par BAPAU

Tous les citoyens sénégalais épris de liberté crient : « libérez Guy Marius SAGNA ».



De la diaspora au fin fond de l'Afrique, ils crient : « libérez Guy Marius SAGNA ».



Ils écrivent au charbon, à la craie, gravent dans le feu, dans la pierre, dans le marbre, les lettres corrosives sur les bornes des carrefours : « libérez Guy Marius SAGNA ».



Sur les murs, les édifices du pays, les prisons, les casernes, dans les lieux de culte, des mains inavouables ont tracé chacune dans sa langue : « libérez GUY Marius SAGNA » avec ferveur pour qu'on ne puisse les effacer. Tel est le message sage des gens paisibles contre l'injustice.



Président, si DIEU le tout puissant n'était pas Pardonneur, le paradis serait vide et l'enfer rempli. Président, pense lorsque tu fermeras les yeux pour la dernière fois en ce bas monde, ils s'ouvriront aussitôt sans que tu l'ai voulu et ton premier instant sera fait d'incrédibilité, quelque soit ta foi.



Quand tu fermeras les yeux pour la dernière fois, la sentence a déjà été prononcée par tes propres lèvres, tu demanderas pardon au Tout-Puissant. Le tri s'opérera sans besoin de tribunal ni de cour constitutionnelle. Celui qui a vécu par la domination souffrira de manque d'obéissance, celui qui a vécu de l'apparence aura rendu toute apparence et celui qui a vécu par la possession ne procédera plus rien et ce qui était à toi appartiendra à d'autres.



Pardonne et DIEU le tout puissant te pardonnera



Pape Amadou BA - BAPAU

Conseiller municipal

Coordonnateur des sages de L'APR ST-LOUIS