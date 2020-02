LOCALES À SAINT-LOUIS : « aucun candidat n'a fait l'objet d'investiture », précise le Pastef

« En marge des prochaines élections locales, la section Pastef- Saint-Louis rappelle à tous ses militants, sympathisants et alliés en particulier et à tous les citoyens en général que, jusqu'à ce jour, aucun candidat n'a fait l'objet d'investiture, sous sa bannière, pour briguer la municipalité de Saint-Louis », renseigne un communiqué reçu à NDARINFO.



Le document signale que « la question de la candidature à cette échéance électorale demeure assujettie aux règles régissant le fonctionnement du parti en la matière. Les instances compétentes en communiqueront officiellement au moment opportun. En outre ce sujet mérite, aux yeux des patriotes, de larges concertations avec toutes les forces vives de la cité incarnant une rupture en matière de gestion locale et prêtes à œuvrer pour la satisfaction des préoccupations des saint-Louisiens, tout en étant conforme avec la ligne de conduite de Pastef ».



La section locale dit saluer « le travail remarquable accompli au jour le jour par tous les militants, sympathisants et alliés de la coalition Jotna. Cet engagement sans relâche a permis de hisser le parti dans l'échiquier politique local ». « En effet, Pastef demeure, à ce jour, la première force de l'opposition dans le département de Saint-Louis », note le communiqué.



Enfin, les patriotes « lancent un grand appel à la remobilisation autour des principes du travail, de l'éthique et de la fraternité de manière à relever définitivement le défi du véritable changement tant attendu par la population saint Louisienne et par tous les sénégalais ».



NDARINFO.COM