LUTTE CONTRE LES INONDATIONS À KEUR MASSAR : Les Travaux du PROGEP 2 livrés fin mai 2021

Le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye a effectué une visite de chantier dans la forêt classée de Mbao pour voir l'état d'avancement des travaux de drainage des eaux pluviales. Oumar GUEYE dit avoir constaté les avancées des travaux entamés pour freiner les inondations à Keur Massar dans le cadre de la phase 2 du projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP).



‘’Je suis rassuré parce que j’ai vu un engagement multiforme au niveau de l’ADM, des entreprises mais également du gouvernement et des autorités administratives. Il y a une synergie d’action et c’est ça qui nous a valu d’avoir ces résultats en très peu de temps. C’est quand même une performance qu’il faut saluer’’, a-t-il indiqué.



Le ministre faisait le point à la fin de sa visite des chantiers, engagés par le gouvernement de la phase 2 du PROGEP, piloté par l’Agence de Développement Municipal (ADM) et exécutés par les entreprises ‘’Henan Chine’’ et la Compagnie sénégalaise de travaux publics (CSTP).



Il s’agit en claire dans cette phase 2 du PROJEP, de réalisation d’ouvrages hydrauliques et de voiries, ainsi que divers aménagements paysagers en cours dans la commune de Keur Massar.



M. Gueye a rappelé qu’au plan financier tout est mobilisé pour la phase d’urgence du projet sur le budget consolidé d’investissement (BCI).



‘’Cela fait 15 milliards CFA qui sont disponibles. (…) Et il est heureux de constater aujourd’hui que les entreprises (engagées) ont commencé les travaux. Il faut maintenant un suivi rapproché. Nous avons demandé à ces entreprises de travailler en H24’’, a-t-il expliqué.



Le porte-parole du gouvernement a dit être persuadé qu’au rythme où avancent les travaux, qu’avant fin mai 2021, tous les chantiers sont exécutés dans sa phase d’urgence du projet.



Oumar Gueye a longuement salué et félicité les représentants de l’administration territoriales de la région de Dakar, les élus territoriaux et les entreprises engagées dans ces chantiers, ‘’pour leur engagement citoyen en vue d’avoir un bon résultat d’ici la fin du mois de mai’’.



‘’Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que rien n’arrêtera ce chantier. C’est un chantier très stratégique, un chantier sur lequel, les populations attendent. (…) Les populations attendent qu’une solution soit trouvée à ce phénomène’’, a-t-il insisté.



‘’Et c’est le sens de l’engagement du président et de son gouvernement pour régler définitivement ces problèmes d’inondation. Retenons que c’est un projet qui a commencé et qui ne s’arrêtera pas d’ici le mois de mai pour soulager les populations de Keur Massar’’, a ajouté le ministre porte-parole du gouvernement.