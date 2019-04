La Bamboula De Nos Gouvernants : Entre 2000 Et 2019, 20 000 Véhicules Achetés Pour 500 Milliards

Des chiffres effarants qui font froid dans le dos. Le quotidien national Le Soleil a consacré un dossier de deux pages pour traiter du train de vie de l’État. De 2000 à nos jours, 20.000 véhicules constituent le parc automobile de l’Etat. Soit environ 1000 voitures par an dont le coût moyen unitaire est de 25 millions Fcfa. En total, ce n’est pas moins de 500 milliards Fcfa dépensés en 20 ans.





40 milliards par an pour le carburant





Et rien qu’en termes de subventions, le carburant coûte au contribuable 40 milliard de Fcfa l’année (État et secteur parapublic confondus). À tous les échelons de l’État, les dotations aux affectataires (entre 250 et 500 litres par mois alors que la norme est de 150 litres) de véhicules administratifs sont sans rapport avec les besoins réels.





100 milliards pour les factures, 18 pour réparer les véhicules





Last but not least, pour la réparation des véhicules, 18 milliards ont été dépensés l’année. Les factures d’eau, d’électricité et de téléphone sont une énorme bamboula orchestrée par les agents de l’Etat. La dette s’élève à plus de 100 milliards Fcfa.





Tout cela est aujourd’hui mis sur la place publique par le régime de Macky SALL qui se dit en croisade contre le train de vie dispendieux de l’Etat.





Avec Seneweb