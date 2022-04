La CNI de Pastef recadre les frondeurs de Saint-Louis.

La Commission Nationale d'Investiture (CNI) de Pastef campe sur sa position en dépit des contestations de membres de la coordination de Saint-Louis contre le choix de la candidate au poste de député au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, Sokhna Yacine SAM. Birame Khoudia LO, le premier vice-président cette instance invite ces derniers à « savoir raison garder ». « Ousmane Sonko incarne les valeurs ancestrales de dignité, d’honneur et de désintéressement dans l’action politique. C’est le volontarisme », a-t-il rappelé.



« On ne peut pas comprendre qu’un membre de YAW se querelle pour des postes. Au nom de quoi un intellectuel peut remplir une mission mieux qu’une restauratrice, par exemple ? Les gens doivent cesser de penser que, parce qu’ils sont partis à l’école qu’ils sont plus valeureux que les autres. Cela doit cesser », a-t-il dit.



M. LO invite les prestataires de Ndar « à consolider nos valeurs de déontologie, d’éthique et de morale » portées par leur leader Ousmane SONKO et « travailler à donner le bon exemple. Poursuivant, il ajoute « qu’il ne faut pas croire que ce sont les leaders qui peuvent faire gagner la coalition Yewwi Askan Wi. C’est la population qui réclame un changement ».



