La Démocratie serait-elle en sursis ? Par Louis CAMARA

Lorsqu’on y regarde de près, force est de constater que la démocratie est en recul un peu partout en Afrique et dans le monde, mise en danger par l’égoïsme, la cupidité et l’autoritarisme. Les libertés fondamentales sont bafouées, la justice instrumentalisée, les contestataires emprisonnés et la terreur érigée en mode de gestion de l’espace public.



Bref, la démocratie que chérissent tous les hommes de bonne foi et de bonne volonté, pour laquelle l’immortel Nelson Mandela a sacrifié vingt sept années de sa vie dans les geôles de l’apartheid, la « fille du peuple » comme l’appellent certains est aujourd’hui menacée par ceux-là même à qui elle a confié les rênes du pouvoir. Quand dire la vérité ou exprimer ses opinions est considéré comme un délit, alors il y a sérieusement lieu de s’inquiéter.



C’est pourquoi j’invite tous les artistes, écrivains et poètes de tous bords à s’engager, par la plume, le pinceau, la musique, le théâtre ou toute autre forme d’expression artistique, dans la bataille pour le respect des libertés fondamentales. C’est un acte essentiel qui incombe à chaque citoyen, car chaque citoyen est une sentinelle de la démocratie et de la liberté. Le premier devoir de chacun d’entre nous, à quelque niveau de l’échelle sociale où il se trouve, c’est de respecter, d’observer scrupuleusement les principes et les règles du système démocratique pour lequel nous avons opté.



Parce qu’elle prône la liberté d’expression, la justice pour tous, l’égalité, la solidarité, le progrès humain, parce qu’elle est l’espoir des peuples, la démocratie doit être protégée, défendue. Comme le disait Pierre Mendès-France, « La liberté, c’est d’abord un état d’esprit » et c’est pourquoi tous ceux qui croient en elle doivent en faire leur viatique, la boussole qui guide leur vie.

À tous les démocrates sincères,

À tous ceux qui croient en la liberté, en la justice, en l’égalité, À Guy-Marius Sagna

auquel je souhaite de vite retrouver les siens

Je dédie ce poème comme un témoignage de soutien :





ODE À LA DÉMOCRATIE

- Dommage que ton si beau nom soit autant galvaudé !

- Éminente dans le champ des idées politiques

- Montesquieu, Tocqueville et bien d’autres penseurs

- Ont œuvré à faire connaître tes vertus,

- Car de toi émane un idéal de justice

- Rarement atteint, hélas, au cours de l’Histoire.

- Amie des peuples et bête noire des tyrans

- Ton charme se fait mortel pour les dictateurs

- Ivres de pouvoir, assoiffés de richesses

- Et qui se réclament de toi sans respecter ta loi.

-

- *

- Des centaines et des milliers de tes partisans

- Épris de justice et de liberté

- Meurent chaque jour aux quatre coins du monde

- Ou sont jetés dans de sinistres prisons.

- Ces courageux défenseurs de ta noble cause

- Rêvaient tout simplement de te voir couronnée,

- Applaudie, aimée de tous et même adulée

- Tant sont désirables les promesses de tes fruits,

- Idylliques les horizons de lumière

- Et les aubes nouvelles que tu annonces.

-

- *

- Démocratie ! Nous te chantons et te célébrons,

- Éternelle et généreuse fille du peuple,

- Mille fois assassinée et mille fois ressuscitée,

- Offrande sublime faite à l’Humanité,

- Chemin parsemé d’étoiles et de rêves

- Rien ne saurait nous empêcher de croire en toi !

- Au-delà des frontières et des barrières

- Tu es le plus solide rempart des droits humains,

- Inflexible quant à leur observation,

- Exigeant des gouvernants leur stricte application.

- *

- Demain il fera jour et la démocratie,

- Égérie flamboyante des temps modernes

- Mûrira, s’épanouira et se déploiera partout,

- Orientera les nations sur de radieux chemins,

- Creusera le tombeau des féodalités,

- Réduira à néant les inégalités,

- Allumera le flambeau de la fraternité,

- Tournera la plus grande page de l’Histoire,

- Inspirera de nouvelles et belles utopies

- Et donnera son vrai sens au combat de la vie.

Louis Camara

Écrivain, « Le conteur d’Ifa »