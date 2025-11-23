Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : La Linguère trébuche, mais le sursaut est à portée de crampons

Dimanche 23 Novembre 2025

Saint-Louis : La Linguère trébuche, mais le sursaut est à portée de crampons

En déplacement au stade Mawade Wade, l’US Gorée a signé une précieuse victoire face à la Linguère de Saint-Louis (0-2), ce dimanche, en clôture de la 4ᵉ journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise. Avec ce troisième succès consécutif, les Insulaires prennent seuls les commandes du classement.
 

Grâce à cette performance à l’extérieur, l’US Gorée totalise désormais 10 points (+7) et détrône le Casa Sports, désormais 2ᵉ avec 8 points (+5), après son nul sur la pelouse de l’AJEL de Rufisque (3ᵉ, 8 pts +3).
 

La Linguère, pour sa part, poursuit son début de saison avec quelques difficultés à surmonter. Avec 2 points (-3) en quatre journées, le club saint-louisien se tient à la 14ᵉ place.

Autres résultats : 

  • Le Stade de Mbour (4ᵉ, 8 pts) et Teungueth FC (5ᵉ, 8 pts) reviennent avec un point chacun après des nuls respectifs contre AS Pikine (9ᵉ, 5 pts) et Sonacos (7ᵉ, 5 pts).

  • Génération Foot (10ᵉ, 4 pts -1) et Dakar SC (6ᵉ, 7 pts -1) ont renoué avec le succès en s’imposant face à Guédiawaye FC (16ᵉ, 1 pt -5) et HLM de Dakar (11ᵉ, 3 pts -1) sur les scores de 2-0 et 1-0.

  • US Ouakam (8ᵉ, 5 pts) et Wally Daan (13ᵉ, 2 pts -2) ont fait match nul à domicile, respectivement contre AS Cambérène (12ᵉ, 3 pts -4) et le Jaraaf (15ᵉ, 2 pts -3), tenant du titre toujours en difficulté.

     

M.S  


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.