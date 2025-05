La Linguère et l'ASC HLM se neutralisent lors de la 24e journée

Reportée d’un jour en raison du décès tragique de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l’US Ouakam, la 24e journée de Ligue 1 sénégalaise a repris ce mardi. À Kébémer, la Linguère de Saint-Louis accueillait l’ASC HLM de Dakar, lanterne rouge du championnat mais toujours en quête de points pour le maintien.



Ce sont les visiteurs qui ont rapidement pris l’avantage. Dès la 6e minute, Moussa Diallo ouvre le score pour les HLM, profitant d’un début de match hésitant des Samba Linguère. Dos au mur, les Saint-Louisiens réagissent en multipliant les occasions, sans concrétiser.



Il a fallu attendre la seconde période pour voir l’inévitable Pape Doudou Diallo trouver la faille. Grâce à ce but, son 10e de la saison, il permet à la Linguère de revenir au score.



Malgré une domination territoriale et plusieurs occasions franches en fin de match, la Linguère doit se contenter du nul (1-1), un résultat qui freine légèrement son élan dans la course aux places européennes. Le club reste 6e avec 34 points, tandis que les HLM grappillent un point précieux (24 pts) dans la bataille pour le maintien.