La Fondation russe Adansonia équipe l’Académie Unifoot de Saint-Louis

La Fondation russe Adansonia a offert, ce dimanche, un lot d’équipements sportifs à l’Académie Unifoot de Saint-Louis.



Présent lors de la cérémonie, Dmitry Viktorovich, ambassadeur de la Fédération de Russie au Sénégal, a souligné que ce don marque le début d'une série d’initiatives en faveur du sport sénégalais.



Il s’est félicité de l'approche adoptée par l'Académie Unifoot, qui met l’accent sur la formation académique en parallèle de l’entraînement sportif, et a exprimé le souhait que ses pensionnaires puissent profiter de l’expertise des athlètes russes.



La remise officielle s’est déroulée en présence de M. Aleksander Krasnykh, représentant de la Fondation Adansonia.



“L’ambassade de Russie s’engage pleinement dans la coopération pour la formation des cadres, et, à ce titre, accorde des bourses d’études aux sportifs,” a déclaré M. Viktorovich.

Il a ajouté que ces bénéficiaires pourraient contribuer au développement du sport sénégalais après avoir acquis de l’expérience à l’étranger.



De son côté, Moctar Bèye, conseiller pédagogique de l’Académie Unifoot, a remercié la fondation pour ce soutien, affirmant qu’il arrive à point nommé. Il a précisé qu’un tel geste est réalisé chaque année au bénéfice des jeunes pensionnaires, et a assuré que le matériel sera utilisé de manière optimale dès la prochaine rentrée académique.



“Ce don ne fait que renforcer notre action quotidienne”, a-t-il affirmé.

Il a également annoncé qu’un des pensionnaires de l’académie, fondée en 2021, bénéficiera d’une bourse d’études en Russie.



Enfin, Pape Samba Ly, inspecteur régional des Sports, a salué cette initiative qui, selon lui, donne un nouvel élan à la pratique sportive à Saint-Louis.