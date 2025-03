La Marine intercepte une pirogue avec 229 migrants au large de Saint-Louis

La Marine nationale a intercepté hier mardi une embarcation de fortune au large de Saint-Louis, transportant 229 migrants tentant de rejoindre les îles Canaries.



Parmi les passagers, majoritairement de nationalité sénégalaise, se trouvaient également des ressortissants de la Gambie, de la Guinée et du Mali. Malheureusement, une jeune femme guinéenne a perdu la vie au cours du voyage, et cinq autres personnes sont signalées comme gravement malades. Les autorités ont immédiatement pris en charge les passagers en détresse et ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du décès.





