La Mauritanie renvoie six citoyens qui ont franchi les frontières avec le Sénégal

L'armée mauritanienne a renvoyé six citoyens sur le territoire sénégalais, dont deux commerçants qui se sont rendus à la gendarmerie mauritanienne après avoir franchi la frontière dimanche soir dernier, 19 avril courant.



Les boutiquiers précités avaient appelé la gendarmerie pour se rendre aux forces sécuritaires, lesquelles les ont conduits vers la ville de Rosso. Gardés pendant quelques heures par les gendarmes à l’intérieur des véhicules, les commerçants ont été remis à l’armée, qui les remis à son tour à une patrouille de la marine.



Cette dernière les achemina à bord d’une pirogue avant de les déposer dans les environs de la localité sénégalaise de Dagana.



La police sénégalaise les cueillit juste après et les conduit vers le lieu de détention, où ils se trouvent jusqu’à présent.



Les six citoyens mauritaniens renvoyés d’où ils sont entrés font partie des mauritaniens bloqués à la frontière depuis 25 jours.



D’autres infiltrés à partir du Sénégal avaient été arrêtés dimanche soir dernier, après avoir franchi la frontière et atteint des villes dont Rosso, R’Kiz et Tiguent.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem