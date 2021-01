La Mauritanie suspend l’importation de la volaille et ses dérivés en provenance du Sénégal

Les autorités mauritaniennes ont décidé de suspendre l’importation de la volaille sénégalaise et ses dérivés après l’apparition de la grippe aviaire dans un poulailler du pays, à Thiès afin d’empêcher l’entrée du virus en Mauritanie qui se transmet de l’animal à l’homme quand bien même aucun cas de cette maladie n’a encore été enregistré à ce jour.



Selon le correspondant de Sahara Medias à Rosso, ville frontalière avec le Sénégal, les walis ont reçu, il y a trois jours une circulaire relative à la décision de suspendre l’importation de la volaille et ses dérivés en provenance du Sénégal.



Les autorités sénégalaises avaient annoncé auparavant la mort de plus de 100.000 poulets en deux jours seulement dans un élevage de volaille dans la zone de Thiès et l’abattage de 50.000 autres dans le même poulailler pour éviter la propagation de la maladie.



La grippe aviaire est une maladie virale contagieuse qui affecte les élevages de volaille et des oiseaux sauvages et qui se transmet à l’homme, mais n’est pas mortelle car n’ayant fait que près de 500 victimes depuis son apparition il y a quelques décennies.



Des cas avaient été enregistrés l’été dernier en Russie, au Kazakhstan avant de se propager en Europe occidentale affectant sérieusement la Hollande, l’Irlande, le Royaume uni, le Danemark, la Belgique et la France.



L’apparition de cette maladie au Sénégal a inquiété le Mali et la Gambie qui ont décidé tous les deux de suspendre l’importation de la volaille en provenance de ce pays.



Pendant ce temps le Sénégal a décidé d’ouvrir une enquête pour déterminer l’origine de la maladie et s’il n’y a pas un autre foyer de la maladie dans le pays.