La Poste : Levée de boucliers contre Ciré Dia

"Limogé, Ciré Dia continue de recruter" (Le Quotidien) ; "Malgré son remplacement à la Sn-La Poste : Ciré Dia continue à prendre des actes de gestion" (Walf Quotidien) ; "Viré depuis 3 semaines de son poste de Directeur général de La Poste : Ciré Dia continue de recruter en masse et de prendre des décisions de recasement et de reclassement" (Les Échos)…



Face à de telles "dérives", le Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications, qui était en conférence de presse hier, a cru devoir interpeller directement le président de la République, Macky Sall, à "sévir contre les agissements du Dg sortant et que soit installé sans délai Abdoulaye Bibi Baldé nommé récemment à la tête de La Poste"



