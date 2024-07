La brèche de Saint-Louis a tué plus 600 personnes depuis 2003 (Responsable)

Le Premier ministre Ousmane SONKO est à Saint-Louis depuis vendredi 5 juillet en marge de la cérémonie de lancement de la 2e journée de « Setal Sunu Reew ». A cette occasion, il a parlé des problèmes auxquels font face les habitants de la vieille ville, notamment des dégâts et drames causés par la brèche.



A ce titre, un responsable politique de son parti et habitant de la zone a révélé au micro de la télévision nationale que cette dite brèche a fait plus de 600 morts depuis 2003.



« En écoutant le discours du président, on se rend compte que les problèmes de Saint-Louis sont nombreux et il les connaît. Il a parlé de la brèche. Effectivement. La brèche a tué 600 personnes depuis 2003. Donc s’il dit qu’il va prendre en compte de cette doléance on ne peut que se réjouir », déclare-t-il.



Concernant la préservation des ressources halieutiques dans les zones où sont exploitées le gaz et le pétrole, le Premier ministre assure aux pêcheurs que toutes les dispositions environnementales ont été prises en compte afin de faire pérenniser la pêche et d’éviter des problèmes environnementaux.