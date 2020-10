La cathédrale de Saint-Louis réceptionnée (vidéo)

>>> Suivez les impressions des parties prenantes à la cérémonie

C’est le ministre de la Culture et de la Communication qui a présidé, ce matin, la cérémonie en présence du représentant de l’Agence Française de Développement (AFD), du directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) et d’un parterre de notabilités de la vile. Les clefs de la cathédrale flambant neuve ont été remises à Monseigneur Ernest SAMBOU, au terme des travaux de rénovation qui ont coûté plus d’un milliard de francs FCFA. La restructuration de cette infrastructure, une vieille doléance de la ville, a été obtenue en marge de la visite des présidents Emmanuel MACRON et Macky SALL à Saint-Louis en février 2018. Abdoulaye DIOP s’est réjoui de la concrétisation de ce projet à vocation sociale et culturelle dont la mise en œuvre a été confiée au groupe français Eiffage. ’’La restauration de la cathédrale de Saint-Louis démontre à suffisance que le Sénégal est un pays de tolérance, où cohabitent les différentes religions et croyances, un pays où chaque individu peut pratiquer sa religion comme il le souhaite’’, a-t-il ajouté.L’évêque de Saint-Louis a exprimé sa joie devant la réouverture de la cathédrale attendue depuis longtemps par les fidèles chrétiens. « La restauration de la cathédrale inspire l’entente, la cohabitation et l’unité de tous et illustre l’importance de travailler ensemble pour améliorer et penser au développement de cette ville historique », a confié Ernest SAMBOU.Il faut noter qu’une visite des chantiers engagés dans le cadre du Plan de Développement Touristique (PDT) a été effectuée en marge de la cérémonie de réception. Une occasion pour Mountaga SY de réitérer le dynamisme et la vivacité de la coopération entre le Sénégal et la France....