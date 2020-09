La crue du fleuve poursuit sa montée : Une côte d’alerte de 1,75 mètre notée à la station de Saint-Louis

‘’A Podor, le plan d’eau était à la cote de 4,46 mètres, dimanche à 8 h 00. Ce matin à 8 h, la cote est à 4,51 mètres, contre 4,63 mètres (à la même date en 2019). La tendance est à la montée de 5 centimètres’’, souligne le bulletin hydrologique.





Il rappelle qu’à Podor, la cote d’alerte est de 5 mètres.





A la station de Richard-Toll, le plan d’eau a gagné 5 centimètres, passant de 3 mètres dimanche à 8 h, à 3,05 mètres ce lundi, à la même heure. La cote d’alerte à la station de Richard-Toll est de 3,35 mètres.





Le niveau du fleuve Sénégal à Diama (amont du barrage) a dépassé celui atteint à la même période en 2019.





Le débit lâché est égal à 1.512 mètres cubes par seconde, contre 1.407 mètres cubes par seconde en 2019.





Le bulletin hydrologique signale qu’un abaissement du niveau amont est en cours, ce qui augure un ‘’passage de la crue sans grande conséquence sur Saint-Louis’’. ‘’Cet abaissement permet de moduler les eaux vers Saint-Louis et sur l’embouchure’’, dont la ‘’proximité favorise l’évacuation rapide des eaux’’.





En revanche, à la station de Saint-Louis, le niveau du fleuve Sénégal, qui a atteint la cote de 1,10 mètre, ce lundi, est encore en deçà de celui de l’année dernière à la même période, qui était de 1,14 mètre.





A la station de Saint-Louis, la côte d’alerte est de 1,75 mètre.





Plus en amont à Bakel, la tendance est plutôt à la baisse. Le plan d’eau, qui s’était hissée à 9,80 mètres dimanche à 8 heures, est redescendu ce matin à la cote de 9,70 mètres, pour une cote d’alerte de 10 mètres.





Le niveau du Bafing, à Manantali (amont du barrage) est à 206,14 mètres, lundi, à 8 heures. L’année dernière, à la même date, le niveau était à la cote de 202,31 mètres.





Pour les affluents, sur la Falémé, à Kidira, le plan d’eau était à la cote de 8,30 mètres dimanche à 8 heures, et ce matin à 8 heures, la cote est à 8,19 mètres.





Sur le Bakoye, à la station de Oualia, le plan d’eau était à la cote de 5,50 mètres, dimanche à 8 heures, contre 5,49 ce matin à la même heure.





