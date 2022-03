La culture, un maillon essentiel de la francophonie – vidéo

La journée internationale de la francophonie a été célébrée jeudi à la section Français de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH) de l’Université Gaston Berger (UGB) à travers une panoplie d’activités culturelles. En plus d’un panel auquel plusieurs spécialistes de la littérature, des linguistes et des sociolinguistes ont pris part, le public a eu droit à des représentations théâtrales offertes par la troupe de la section de Français de l’UGB. « Le français est un patrimoine qui nous unit avec beaucoup de peuples et de culture », a confié Khadim Rassoul THIAM, le chef de l’UFR LSH, en soutenant que cette commémoration donne l’occasion aux différentes parties prenantes de « réfléchir sur diverses problématiques liées à la langue française ». Le professeur THIAM a insisté sur le rapprochement et le brassage culturels qu’encourage la francophonie. « Grâce à elle, des cultures qui étaient jadis éloignées, se rapprochent », a-t-il dit en saluant l’apport positif de l’Institut français de Saint-Louis pour la réussite de cette journée.