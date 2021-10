La date limite de dépôt des listes fixée au mercredi 03 novembre 2021 à minuit

Afin d’éviter tout retard dans la délivrance de l’attestation de confirmation du versement, la CDC avait précédemment invité les partis politiques, coalitions de partis politiques et entités regroupant des personnes indépendantes, à verser le montant de la caution électorale soixante-douze heures avant la date de clôture du dépôt des listes.



Cette invitation à titre purement préventif, ne fait pas obstacle à la possibilité de déposer le montant de ladite caution à la CDC jusqu’à la date limite de dépôt des listes, soit le mercredi 03 novembre 2021 à minuit.

Par conséquent, la CDC informe que les partis politiques, les coalitions de partis politiques et les entités regroupant des personnes indépendantes, peuvent procéder au dépôt du montant de leur caution au niveau de ses guichets jusqu’au mercredi 03 novembre 2021 à minuit.



Exceptionnellement, les guichets de la CDC seront ouverts le samedi 30 octobre 2021, le dimanche 31 octobre 2021 et le lundi 1er novembre 2021 de 9 heures à 16 heures 30 minutes.



Pour toute information complémentaire, veuillez appeler au 33 859 23 47 ou (+221) 77 341 27 95 ou envoyer un courriel à l’adresse « cautionelections2021@cdc.sn ».







Fait à Dakar, le 30 octobre 2021