La décision de Macky Sall constitue un « exemple » pour l’Afrique, selon les Etats-Unis

Les Etats-Unis ont "salué" mardi l'annonce du président sénégalais Macky Sall de ne pas se représenter pour un troisième mandat en février 2024, une décision qui montre selon eux "l'exemple pour la région".



"L'annonce claire du président Sall donne l'exemple pour la région, à l'inverse de ceux qui cherchent à éroder le respect des principes démocratiques, dont les limites des mandats", a twitté le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.



"Nous pensons que des élections libres et justes ainsi que des transitions de pouvoir permettent d'établir des institutions plus fortes et des pays plus stables et prospères", a-t-il ajouté.



Il a dit que les Etats-Unis sont "fiers d'apporter leur soutien aux institutions électorales du Sénégal", et promis de "continuer à collaborer avec le Sénégal pour soutenir l'engagement tenace du peuple sénégalais pour la démocratie".