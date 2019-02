La démonstration de force de Mary Teuw NIANE : « Macky SALL est le messie de la politique sénégalaise. Nous sommes en ligue des champions. Les autres sont en troisième division » (vidéo)

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) revient à BANGO après y avoir lancé sa campagne pour la réélection du président Macky SALL. Durant vingt un jours, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) a déroulé un vaste programme politique qui l’a conduit dans les zones les plus reculées du département.



Au meeting de clôture, les militants de Saint-Louis et environs se sont fortement mobilisés. BBY compte remporter la victoire à 100% dans cette zone grâce à l’adhésion enregistrée de Dramane SEYE, le leader local du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à la mouvance de Mary Teuw NIANE.



« Macky SALL est le messie et le Ronaldo de la politique sénégalaise. Nous jouons en ligue des champions. Les autres sont en troisième division. Nous ne sommes pas pareils », a lancé le ministre. Il a salué la forte mobilisation de ses militants venus de différentes contrées de Saint-Louis, en les invitant à voter massivement pour la victoire du président Macky SALL au premier tour.



