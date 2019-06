La présidente de l’Ofnac, Seynabou Ndiaye Diakhaté, tape sur le Procureur

La présidente de l’Office National de lutte contre la Fraude et Corruption (Ofnac), Seynabou Ndiaye Diakhaté, tape sur la table et demande au Procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, d’exploiter les 17 rapports qu’il lui a transmis.«Le dossier du Centre des œuvres universitaire de Dakar (Coud) a été transmis au Procureur de la République depuis quatre ans. Et rien n’a été fait depuis lors. Nous estimons avoir fait correctement notre travail, dans le respect de la loi. Si je devais contribuer à son travail, je lui aurais suggéré de saisir un juge d’instruction», déclare l’ancien Doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar.Seynabou Ndiaye Diakhaté dit avoir transmis au Procureur Serigne Bassirou Guèye, 17 dossiers dont celui relatif à l’affaire Petrotim. «A lui d’en tirer toutes les conséquences», conclut-elle, histoire de dire que l’Ofnac a fait son travail, au Procureur de faire le sien.DAKARMATIN