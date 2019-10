La réconciliation consommée : Bientôt, le pape du Sopi au Palais.

Me Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont réconciliés lors de l'inauguration de la Grande mosquée Massalikul Jinaan. Un dégel qui sera matérialisée, sous peu, par une visite du pape du Sopi au Palais.



Selon le quotidien Les Échos qui donne la nouvelle, Me Abdoulaye Wade sera bientôt reçu en audience par son prédécesseur Macky Sall à la Présidence. Ce, pour montrer que leurs retrouvailles demeurent sincères.



Le journal renseigne aussi que Wade avait même prévu de se rendre au Palais vendredi dernier, soit une semaine après leurs retrouvailles, mais il semble que des «esprits malfaisants» s'attellent à torpiller la visite de Wade.