Le Professeur Hawa Oumar Touré, hématologue et membre du groupe de pharmacovigilance de la vaccination et du comité de gestion des épidémies a renseigné, ce mardi, que la thrombose est la complication qui tue le plus les patients atteints de la Covid-19. « La Thrombose est la complication majeure de la Covid-19, c’est la complication qui tue essentiellement. C’est un caillot de sang qui va se bloquer dans des organes nobles comme le poumon qui peut entraîner l’embolie pulmonaire, le cerveau, qui peut créer un Accident vasculaire cérébrale (AVC) ou les reins entraînant une insuffisance rénale », a-t-elle expliqué après le point du jour sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Faisant une communication sur les cas de complications liées à la présence de caillots dans le sang et entrainant la thrombose, elle a signalé que les spécialistes s’étaient rendus compte que les malades en réanimation étaient souvent atteints de Covid liés à ces thromboses multiples.



Toutefois, elle a informé que ces thromboses sont devenues moins fréquents chez les patients vaccinés. Et de poursuivre que les malades qui font des thromboses représentent 15 à 20% des patients souffrant de complications liées à la vaccination. A l’en croire, ces malades sont répertoriés et que des recherches sont faites pour voir s’ils n’ont pas d’autres facteurs qui expliqueraient la thrombose. « La majeure partie de ces individus atteints de thrombose avait d’autres pathologies qui pouvaient être à l’origine de cette complication », a dit le Pr Touré selon qui, tous ces malades souffrant de complications liées à la vaccination avaient d’autres comorbidités qui expliquent la thrombose.

EMEDIA