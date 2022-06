" La vallée du fleuve Sénégal peut servir de grenier pour nourrir l'Afrique."

Ce sont des mots de satisfaction que le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a exprimé au terme d'une visité les réalisations des réalisations du Projet de Gestion Intégrée des Ressources en Eau et de développement des usages multiples dans le bassin du fleuve Sénégal Phase II (PGIRE 2). " Ce programme est un moyen de renforcer l'autosuffisance alimentaire ", a dit Hamed Diané SÉMÉGA qui salue l'engagement volontaire et constant de la SAED. En a croire le haut-commissaire, " la vallée du fleuve Sénégal peut servir de grenier pour nourrir l'Afrique". Il a insisté sur la nécessité de renforcer la protection de la ressource en eau menacée par l'action de l'homme et la persistance du typha. "Il faut en sorte que tous les facteurs bloquants soient levés ", a-t-il conclu.