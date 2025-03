Saint-Louis : Plus de 50 coopératives créées pour dynamiser l’économie locale

La Direction régionale du Développement rural (DRDR) de Saint-Louis a annoncé la création de plus de 50 sociétés coopératives dans les départements de Saint-Louis, Dagana et Podor. Ces coopératives rassemblent principalement des femmes et des jeunes, engagés dans des secteurs variés comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et la production laitière. L’objectif est de stimuler le développement économique local en facilitant l’accès aux ressources et aux formations pour ces entrepreneurs.



Dans cette dynamique, la Sénégalaise pour une Agriculture Durable (SENAD) a mis en place trois "Farmer’s Hubs" à Thilène, Gandiaye et Mbakhana. Ces hubs agricoles, qui regroupent près de 2 000 petits producteurs, s’inscrivent dans le projet « Agriculture intelligente face au climat et chaîne de valeur durables dans le Delta du Fleuve Sénégal », en partenariat avec l’Organisation Global Green Growth Institute (GGGI). Leur ambition est de renforcer l’activité horticole et d’améliorer la résilience des agriculteurs face aux changements climatiques.



Pour accompagner cette initiative, des serres de 3 000 m² ont été construites dans chaque localité pour les producteurs. Moussa Sène, coordonnateur de zone à la SENAD, précise que ces installations sont complétées par des formations sur les bonnes pratiques agricoles et la gestion des ressources. « Ces initiatives sont accompagnées de programmes de formation et de renforcement des capacités afin de garantir une gestion efficace et rentable », a-t-il déclaré.



Ces nouvelles coopératives bénéficient également de subventions étatiques et d’appuis financiers de partenaires internationaux pour assurer leur viabilité. Lors des assemblées générales locales, la responsable de l’enregistrement des sociétés coopératives, Ndèye Coumba Ndiaye Faye, a rappelé les missions essentielles de ces groupements : faciliter l’accès au financement, encourager la collaboration entre producteurs et assurer une meilleure structuration des filières économiques locales.



Avec le Quotidien