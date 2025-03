Saint-Louis : Le projet RIZAO trace une feuille de route pour un secteur semencier performant au Sénégal

Face aux défis du secteur semencier au Sénégal marqué par le manque de certification, faible qualité des semences, insuffisance des infrastructures, le projet RIZAO s’engage dans l’élaboration d’une feuille de route semencière et d’un plan d’utilisation des variétés de riz. L’objectif est clair de renforcer la filière rizicole pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.



Cette initiative est portée par une collaboration entre le Centre de Formation aux Métiers Rizicoles d’AfricaRice, la Fondation MasterCard et la Banque Islamique de Développement, en partenariat avec des institutions publiques et privées.



Un atelier stratégique pour structurer le secteur



Un atelier de deux jours, organisé lundi à Saint-Louis, a réuni les principaux acteurs du secteur agricole dont le Ministère de l’Agriculture et ses directions spécialisées, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), les partenaires agro-industriels du projet RIZAO, l’association des semenciers et les coopératives locales, des membres de la société civile et du secteur privé.



L’optique est de sensibiliser sur l’importance des semences de qualité et d’encourager l’utilisation de variétés améliorées pour augmenter les rendements et réduire la dépendance aux importations.



« Tout système de production qui ne repose pas sur des semences de qualité est susceptible d’avoir un rendement très médiocre », a expliqué Ali Birahim, représentant résident d’AfricaRice à Saint-Louis.



Le projet RIZAO vise ainsi à améliorer la productivité du riz grâce à des semences certifiées, accroître les rendements agricoles de 30 à 50%, à réduire les importations de riz et stimuler les exportations vers l’Afrique de l’Ouest et à renforcer la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique.



Une initiative porteuse d’opportunités économiques



Au-delà de l’amélioration des semences, la feuille de route définira les besoins en paddy, les taux de semences de base et prébase nécessaires à une production optimale.



« L’idée est de créer un environnement social favorable aux jeunes et de générer des emplois dans la chaîne de valeur du riz », a souligné Gorgui Alioune MBOW, coordonnateur du projet RIZAO.



Cette initiative ouvre la voie à une inclusion renforcée des jeunes et des femmes dans la filière, favorisant ainsi un développement économique durable et une meilleure résilience du secteur agricole.