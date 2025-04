Partenariat Sénégal–Corée : la vallée du fleuve va se doter de centres agricoles de nouvelle génération

Une nouvelle ère s’ouvre pour l’agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce mardi, les autorités ont procédé au lancement officiel des travaux de création de deux centres de services de machines agricoles dans les départements de Dagana et Podor, marquant une étape clé dans la modernisation du secteur agricole sénégalais.



Le projet, fruit du programme de coopération au développement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires Rurales (MAFRA) de la République de Corée, est mis en œuvre en étroite collaboration avec le gouvernement sénégalais.



“La création de ces centres répond à une ambition claire : moderniser l’agriculture dans le Delta et la vallée du fleuve Sénégal pour la rendre plus performante, compétitive et durable”, a souligné Alassane Bâ, directeur général de la SAED (Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé), lors de la cérémonie tenue dans l’arrondissement de Ndiaye.



Ces centres ne se contenteront pas de fournir du matériel : ils auront une mission structurante. Ils offriront des formations pratiques, un renforcement des capacités et un accompagnement technique aux agriculteurs pour une meilleure utilisation et un bon entretien des équipements agricoles.



Présent à la cérémonie, Kim Gyu Ahn, directeur adjoint du MAFRA, a salué la qualité du partenariat entre la Corée du Sud et le Sénégal, notamment dans le domaine de la mécanisation agricole.



“Une fois les machines introduites, il est essentiel de mettre en place un système de maintenance à proximité des communautés rurales. Cela évite des charges supplémentaires pour les agriculteurs et garantit une production stable. C’est aussi un levier pour la création d’emplois locaux et le développement de compétences techniques”, a-t-il expliqué.