Ross-Béthio : la pénurie d’eau assoiffe les champs, les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme

À Ross-Béthio, les agriculteurs vivent une situation de plus en plus préoccupante. Face à une pénurie d’eau persistante, des dizaines d’hectares de cultures, notamment de riz et de blé, sont aujourd’hui menacés ou déjà perdus.



Les producteurs de cette localité située dans le département de Dagana,, désemparés, pointent du doigt la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta (SAED) qu’ils accusent de ne pas avoir assuré convenablement sa mission d’accompagnement et de gestion de l’irrigation.



Ce manque d’eau, survenu en pleine campagne agricole, compromet gravement les efforts de production et met en péril les objectifs d’autosuffisance alimentaire prônés par les pouvoirs publics. Pour ces agriculteurs, la relance du secteur passe par une meilleure écoute de leurs préoccupations et une réelle collaboration entre les nouvelles autorités et les services techniques compétents. Au-delà des champs, c’est aussi une opportunité de lutte contre le chômage et la pauvreté qui se joue à travers cette crise agricole silencieuse mais lourde de conséquences.