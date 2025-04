Suivi des cultures et souveraineté alimentaire : Le DG de la SAED en tournée dans la vallée du fleuve Sénégal

Le Directeur général de la Société d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du Fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED), Alassane BA, entame une tournée stratégique dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce déplacement vise à évaluer l’état d’avancement des campagnes agricoles en cours et à échanger avec les acteurs du secteur.



Dans un contexte de chevauchement des campagnes agricoles et face aux défis de la souveraineté alimentaire, cette visite revêt une importance capitale.



Le lundi 7 avril, Alassane BA débutera sa tournée à Bakel, avant de se rendre à Matam le mardi 8 avril. Il poursuivra son périple à Podor le mercredi 9 avril, puis clôturera par Dagana les vendredi 11 et samedi 12 avril, un pôle majeur de la production rizicole.



Ce déplacement lui permettra d’évaluer la campagne rizicole de la saison sèche chaude (SSC) 2025, en plein déroulement, la récolte de la tomate et de l’oignon, cultures essentielles pour le marché local et la production du gombo, du piment et du blé, selon les spécificités de chaque zone.



Au-delà du simple constat, cette tournée vise également à écouter les agriculteurs et à identifier leurs difficultés afin d’apporter des solutions concrètes.



Le DG de la SAED réaffirme ainsi son engagement à accompagner les producteurs dans l’amélioration des rendements agricoles et la sécurisation de la production, éléments clés pour renforcer l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.



